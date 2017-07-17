Джеймс недоволен работой «Кливленда» в межсезонье

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Напомним, что владелец клуба Дэн Гилберт не стал продлевать контракты с с генеральным менеджером Дэвидом Гриффином и вице-президентом по баскетбольным операциями Трентом Редденом.

летом следующего года Леброн станет свободным агентом и может сменить клуб. Главным претендентом на игрока является «Лейкерс».