Джеймс недоволен работой «Кливленда» в межсезонье
Лидер «Кливленда» Леброн Джеймс недоволен работой клуба в межсезонье, сообщает USA Today. Отмечается, что форвард ждал активной работы на рынке, чтобы приблизиться по уровню к «Голден Стэйт».
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Напомним, что владелец клуба Дэн Гилберт не стал продлевать контракты с с генеральным менеджером Дэвидом Гриффином и
летом следующего года Леброн станет свободным агентом и может сменить клуб. Главным претендентом на игрока является «Лейкерс».
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