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17 июля 2017, 22:56 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

Владелец «Хьюстона» собирается продать клуб

Президент «Хьюстона» Тэд Браун заявил, что клуб будет выставлен на продажу и сменит владельца, сообщает Houston Chronicle. Нынешний владелец «Рокитс» Лесли Александр приобрел клуб в 1993 году за 85 миллионов долларов. Сейчас франшиза оценивается в 1,65 миллиарда долларов.

Напомним, что этим летом «Хьюстон» продлил контракт с защитником Джеймсом Харденом до 2023 года на 170 миллионов долларов. Также был выменян из «Клипперс» разыгрывающий Крис Пол.
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