Пять клубов НБА отказались от обмена Валанчюнаса с «Торонто»

Отмечается, что игрока пытались обменять в «Детройт» и «Нью-Орлеан» еще по ходу минувшего сезона, однако клубы отказались от сделки.

«Торонто» пытается освободить место под потолком зарплат и избавиться от контракта Валанчюнаса в 50 миллионов долларов. За клуб он играет с 2012 года. В прошлом сезоне литовец провел 80 матчей в регулярном чемпионате НБА, в среднем набирая по 12,0 очка и делая по 9,5 подбора.