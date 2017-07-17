Пять клубов НБА отказались от обмена Валанчюнаса с «Торонто»
«Торонто» пытается обменять центрового Йонаса Валанчюнаса, однако клубы отказываются забирать литовского баскетболиста, сообщает Sporting News. «Рэпторз» предложили 25-летнего игрока «Сакраменто», «Финиксу», «Шарлотт», «Портленду» и «Атланте».
Отмечается, что игрока пытались обменять в «Детройт» и «Нью-Орлеан» еще по ходу минувшего сезона, однако клубы отказались от сделки.
«Торонто» пытается освободить место под потолком зарплат и избавиться от контракта Валанчюнаса в 50 миллионов долларов. За клуб он играет с 2012 года. В прошлом сезоне литовец провел 80 матчей в регулярном чемпионате НБА, в среднем набирая по 12,0 очка и делая по 9,5 подбора.
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