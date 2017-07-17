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17 июля 2017, 16:52 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Ройс О’Нил подпишет трёхлетний контракт с «Ютой»

Американский форвард Ройс О’Нил отказался от опции продления контракта с литовским «Жальгирисом» и намерен подписать трёхлетнее соглашение с клубом НБА «Юта Джаз».

Об этом в своём «твиттере» сообщил израильский инсайдер Дэвид Пик. По информации другого инсайдера, Кемы де Лукаса, лишь первый год в контракте с «Ютой» будет для О’Нила гарантированным.

О’Нил не был выбран ни одним из клубов НБА на драфте-2015, после чего отправился в Европу. В 2015-м подписал контракт с’Людвигсбургом, который покинул по завершении сезона. Сезон-2016/17 О’Нил начал в итальянской «Гран Канарии», а завершил в «Жальгирисе».
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