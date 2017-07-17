Ройс О’Нил подпишет трёхлетний контракт с «Ютой»

Об этом в своём «твиттере» сообщил израильский инсайдер Дэвид Пик. По информации другого инсайдера, Кемы де Лукаса, лишь первый год в контракте с «Ютой» будет для О’Нила гарантированным.



О’Нил не был выбран ни одним из клубов НБА на драфте-2015, после чего отправился в Европу. В 2015-м подписал контракт с’Людвигсбургом, который покинул по завершении сезона. Сезон-2016/17 О’Нил начал в итальянской «Гран Канарии», а завершил в «Жальгирисе».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Source: Royce O'Neale opted-out of his Euroleague contract with Zalgiris Kaunas. Hearing rumbles of a NBA deal with the Utah Jazz.</p>— David Pick (@IAmDPick) <a href="https://twitter.com/IAmDPick/status/886895722641195008">17 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>