Джеймс Харден: Останусь в «Хьюстоне» навсегда
Защитник Джеймс Харден, продливший контракт с «Хьюстоном» до 2023 года, отметил, что хочет остаться в этом клубе до конца карьеры. По условиям нового соглашения 27-летний американец заработает 228 миллионов.
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— Я знаю, где дом. Знаю, где хочу быть. Знаю, где хочу завершить карьеру и выиграть чемпионат. Все будет происходить здесь, в Хьюстоне. Я остаюсь здесь навсегда, — цитирует Хардена ESPN.
В минувшем сезоне Харден принял участие в 81 матче регулярного чемпионата, в среднем набирая 29,1 очка, делая 11,2 передачи (лучший в лиге) и 8,1 подбора. Он стал первым в истории НБА игроком, набравшим 2000 очков при 900 передачах и 600 подборах в регулярке.
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