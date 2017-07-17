Джеймс Харден: Останусь в «Хьюстоне» навсегда

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Я знаю, где дом. Знаю, где хочу быть. Знаю, где хочу завершить карьеру и выиграть чемпионат. Все будет происходить здесь, в Хьюстоне. Я остаюсь здесь навсегда, — цитирует Хардена ESPN.

В минувшем сезоне Харден принял участие в 81 матче регулярного чемпионата, в среднем набирая 29,1 очка, делая 11,2 передачи (лучший в лиге) и 8,1 подбора. Он стал первым в истории НБА игроком, набравшим 2000 очков при 900 передачах и 600 подборах в регулярке.