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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30403423/
16 июля 2017, 22:29 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Голден Стэйт» отказался менять Клэя Томпсона на Пола Джорджа

Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» отказалось менять атакующего защитника Клэя Томпсона на форварда «Индианы Пэйсерс» Пола Джорджа. Факт переговоров о таком обмене подтвердил сам Джордж.

«Я знал об этом. Я бы хотел такого обмена просто для того, чтобы оказаться в команде, способной бороться за чемпионский титул.

Думаю, лига запретила бы этот обмен, как переход Криса Пола, — цитирует Джорджа SLAM Online.

В итоге «Пэйсерс» обменяли Джорджа в «Оклахома-Сити Тандер», получив взамен Виктора Оладипо и Домантаса Сабониса.
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