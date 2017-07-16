«Голден Стэйт» отказался менять Клэя Томпсона на Пола Джорджа

«Я знал об этом. Я бы хотел такого обмена просто для того, чтобы оказаться в команде, способной бороться за чемпионский титул.

Думаю, лига запретила бы этот обмен, как переход Криса Пола, — цитирует Джорджа SLAM Online.

В итоге «Пэйсерс» обменяли Джорджа в «Оклахома-Сити Тандер», получив взамен Виктора Оладипо и Домантаса Сабониса.