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16 июля 2017, 11:17 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Портленд» поучаствует в обмене «Нью-Йорка» и «Хьюстона», если получит Энтони

«Портленд» заинтересован в участии в трёхстороннонем обмене с «Нью-Йорком» и «Хьюстоном» при условии, если форвард «Никс» Кармело Энтони окажется в «Трэйл Блэйзерс».

Об этом сообщает ESPN.

Руководство орегонцев нацелено на подписание звёздного игрока, чтобы сохранить конкурентоспособность в Западной конференции. Однако Энтони вряд ли захочет продолжать карьеру в «Портленде», по условиям контракта он может заблокировать любой обмен со своим участием. Форвард согласен на переход в «Хьюстон» или «Кливленд».

Ранее сообщалось, что «Никс» заинтересованы в том, чтобы оставить 33-летнего Энтони в команде.
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