«Портленд» поучаствует в обмене «Нью-Йорка» и «Хьюстона», если получит Энтони

Об этом сообщает ESPN.

Руководство орегонцев нацелено на подписание звёздного игрока, чтобы сохранить конкурентоспособность в Западной конференции. Однако Энтони вряд ли захочет продолжать карьеру в «Портленде», по условиям контракта он может заблокировать любой обмен со своим участием. Форвард согласен на переход в «Хьюстон» или «Кливленд».

Ранее сообщалось, что «Никс» заинтересованы в том, чтобы оставить 33-летнего Энтони в команде.