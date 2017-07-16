«Портленд» поучаствует в обмене «Нью-Йорка» и «Хьюстона», если получит Энтони
«Портленд» заинтересован в участии в трёхстороннонем обмене с «Нью-Йорком» и «Хьюстоном» при условии, если форвард «Никс» Кармело Энтони окажется в «Трэйл Блэйзерс».
Об этом сообщает ESPN.
Руководство орегонцев нацелено на подписание звёздного игрока, чтобы сохранить конкурентоспособность в Западной конференции. Однако Энтони вряд ли захочет продолжать карьеру в «Портленде», по условиям контракта он может заблокировать любой обмен со своим участием. Форвард согласен на переход в «Хьюстон» или «Кливленд».
Ранее сообщалось, что «Никс» заинтересованы в том, чтобы оставить 33-летнего Энтони в команде.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter