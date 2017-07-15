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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30394615/
15 июля 2017, 11:20 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Стив Миллс назначен президентом клуба НБА «Нью-Йорк», Скотт Перри — генменеджером

Стив Миллс назначен президентом «Нью-Йорк Никс», генеральным менеджером нью-йоркцев стал Скотт Перри, сообщается на официальном сайте баскетбольного клуба НБА.

Миллс, ранее занимавший пост генерального менеджера «Никс», сменил на посту президента клуба Фила Джексона, который покинул эту должность в конце июня.

Перри до перехода в «Нью-Йорк» занимал должность вице-президента по баскетбольным операциям в другом клубе НБА «Сакраменто Кингз».

«Нью-Йорк» последние четыре сезона не попадал в плей-офф НБА по итогам регулярного чемпионата.
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