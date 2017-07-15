Стив Миллс назначен президентом клуба НБА «Нью-Йорк», Скотт Перри — генменеджером
Стив Миллс назначен президентом «Нью-Йорк Никс», генеральным менеджером
нью-йоркцев стал Скотт Перри, сообщается на официальном сайте баскетбольного клуба НБА.
Миллс, ранее занимавший пост генерального менеджера «Никс», сменил на посту президента клуба Фила Джексона, который покинул эту должность в конце июня.
Перри до перехода в «Нью-Йорк» занимал должность
«Нью-Йорк» последние четыре сезона не попадал в
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