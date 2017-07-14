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14 июля 2017, 23:24 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Бостон» официально объявил о подписании контракта с Гордоном Хэйуордом

МОСКВА, 14 июл — Р-Спорт. Форвард Гордон Хэйуорд подписал контракт с «Бостон Селтикс», сообщается на официальном сайте клуба НБА.

Детали соглашения с 27-летним баскетболистом не сообщаются, но по данным СМИ, Хэйуорд, являвшийся неограниченно свободным агентом, подписал четырехлетний контракт на сумму 128 миллионов долларов.

Хэйуорд был выбран «Ютой Джаз» под общим девятым номером на драфте-2010 и на протяжение семи сезонов выступал за клуб из Солт-Лейк-Сити. В прошлом сезоне форвард принял участие в 73 матчах регулярного чемпионата, набирая в среднем по 21,9 очка, 5,4 подбора и 3,5 передачи.
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