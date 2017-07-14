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14 июля 2017, 10:26 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

«Нью-Йорк» остановил переговоры по обмену Энтони и хочет оставить его в команде

«Нью-Йорк» приостановил переговоры с «Хьюстоном» и «Кливлендом» об обмене с участием Кармело Энтони, сообщает ESPN.

Нью-Йорк приостановил переговоры с Хьюстоном и Кливлендом об обмене с участием <span class=error>Кармело</span> <span class=error>Энтони</span>. Увеличить
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Руководство хочет оставить игрока в команде.

Ранее сообщалось, что 33-летнему баскетболисту интересен вариант с «Кливлендом», а переход в «Хьюстон» он рассматривает после трейда Криса Пола. Энтони играет за «Никс» с 2010 года, в минувшем сезоне провел 74 матча в регулярном чемпионате НБА, в среднем набирая по 22,4 очка, делая по 5,9 подбора и 2,9 передачи за игру.
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