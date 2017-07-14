«Нью-Йорк» остановил переговоры по обмену Энтони и хочет оставить его в команде

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Руководство хочет оставить игрока в команде.

Ранее сообщалось, что 33-летнему баскетболисту интересен вариант с «Кливлендом», а переход в «Хьюстон» он рассматривает после трейда Криса Пола. Энтони играет за «Никс» с 2010 года, в минувшем сезоне провел 74 матча в регулярном чемпионате НБА, в среднем набирая по 22,4 очка, делая по 5,9 подбора и 2,9 передачи за игру.