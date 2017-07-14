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14 июля 2017, 0:04 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Кэрролл перешел из «Торонто» в «Бруклин» в обмен на Хэмилтона

МОСКВА, 13 июл — Р-Спорт. «Бруклин Нетс» получил от «Торонто Рэпторс» форварда ДеМарре Кэрролла и право выбора в первом и втором раундах драфта НБА 2018 года, отдав взамен центрового Джастина Хэмилтона, сообщается на официальном сайте «Нетс».

Кэрролл был выбран «Мемфис Гризлис» под общим 27-м номером на драфте-2009. В прошлом сезоне 30-летний форвард провел за «Торонто» 72 матча в регулярном чемпионате, набирая в среднем по 8,9 очка и 3,8 подбора.

Хэмилтон в прошлом сезоне провел за «Бруклин» 64 игры в «регулярке», а его средняя результативность составила 6,9 очка и 4,1 подбора.
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