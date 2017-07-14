Кэрролл перешел из «Торонто» в «Бруклин» в обмен на Хэмилтона

Кэрролл был выбран «Мемфис Гризлис» под общим 27-м номером на драфте-2009. В прошлом сезоне 30-летний форвард провел за «Торонто» 72 матча в регулярном чемпионате, набирая в среднем по 8,9 очка и 3,8 подбора.

Хэмилтон в прошлом сезоне провел за «Бруклин» 64 игры в «регулярке», а его средняя результативность составила 6,9 очка и 4,1 подбора.