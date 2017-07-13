Новицки и Уокер сыграют за сборную мира в выставочном матче НБА со сборной Африки

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Матч пройдет 5 августа в Йоханнесбурге (ЮАР). Помимо Новицки и Уокера, за сборную мира выступят Леандро Барбоза («Финикс»), Джейлен Браун («Бостон»), Уилсон Чендлер («Денвер»), Демаркус Казинс («Нью-Орлеан»), Андре Драммонд («Детройт»), Кайл Лоури («Торонто»), Си Джей Макколлум («Портленд»), Кортни Ли и Кристапс Порзингис (оба — «Нью-Йорк»).

В состав сборной Африки вошли: Луол Денг («Лейкерс») и Табо Сефолоша («Атланта»), а также Бисмак Бийомбо («Орландо»), Клинт Капела («Хьюстон»), Горги Дьенг («Миннесота»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Серж Ибака («Торонто»), Люк Мба, а Муте («Клипперс»), Салах Межри («Даллас»), Эммануэль Мудиай («Денвер»), Виктор Оладипо («Индиана») и Деннис Шредер («Атланта»).

Первый выставочный матч НБА в Африке прошел в Йоханнесбурге в 2015 году и завершился победой сборной мира со счетом 101:97.