«Атланта» заключила с Ильясовой годичный контракт на $ 6 млн

В прошлом сезоне его зарплата составляла $ 8,4 млн.

30-летний Ильясова был обменян в «Атланту» из «Филадельфии Сиксерс» по ходу минувшего сезона. Он набирал по 13,1 очка и совершал по 5,9 подбора за 26 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 4 очка и 5,2 подбора за 15 минут в плей-офф.

В межсезонье «Хоукс» покинул стартовый мощный форвард Пол Миллсэп.