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13 июля 2017, 9:40 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Юта» договорилась с Йеребко о двухлетнем контракте на $ 8,2 млн

«Юта Джаз» договорился с шведским мощным форвардом Юнасом Йеребко о двухлетнем контракте на общую сумму $ 8,2 млн, сообщает ESPN.

Последние два года 30-летний Йеребко выступал за «Бостон Селтикс». В минувшем сезоне он набирал по 3,8 очка и совершал по 3,5 подбора за 16 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 3,6 очка и 2,4 подбора за 11 минут в плей-офф.

Форвард стал третьим новичком «Юты» в межсезонье после разыгрывающего Рики Рубио и лёгкого форварда Табо Сефолоши.
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