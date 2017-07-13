«Юта» договорилась с Йеребко о двухлетнем контракте на $ 8,2 млн

Последние два года 30-летний Йеребко выступал за «Бостон Селтикс». В минувшем сезоне он набирал по 3,8 очка и совершал по 3,5 подбора за 16 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 3,6 очка и 2,4 подбора за 11 минут в плей-офф.

Форвард стал третьим новичком «Юты» в межсезонье после разыгрывающего Рики Рубио и лёгкого форварда Табо Сефолоши.