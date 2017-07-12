НБА сократила количество и продолжительность тайм-аутов с сезона-2017/18
МОСКВА, 12 июл —
Р-Спорт. Совет управляющих НБА одобрил изменения в правилах, которые приведут к сокращению количества и продолжительности тайм-аутов в матчах, начиная с сезона-2017/18, сообщается на официальном сайте лиги.
Согласно новым правилам, каждая команда за игру будет иметь по семь
При этом каждая из четвертей будет включать по два обязательных
«Эти изменения помогут нам достичь цели по увеличению темпа игры. Меньшее количество остановок и сокращение времени пауз, особенно в концовках игр, позволят болельщикам получить большее удовольствие от просмотра», — заявил президент НБА по баскетбольным операциям Байрон Спрюэлл.
Новый сезон НБА стартует 20 октября.
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