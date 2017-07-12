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12 июля 2017, 23:12 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

НБА сократила количество и продолжительность тайм-аутов с сезона-2017/18

МОСКВА, 12 июл — Р-Спорт. Совет управляющих НБА одобрил изменения в правилах, которые приведут к сокращению количества и продолжительности тайм-аутов в матчах, начиная с сезона-2017/18, сообщается на официальном сайте лиги.

Согласно новым правилам, каждая команда за игру будет иметь по семь тайм-аутов вместо девяти. Ранее команды могли использовать «полные» тайм-ауты по 90 секунд и «20-секундные» тайм-ауты по 60 секунд, которым теперь на смену придут 75-секундные тайм-ауты.

При этом каждая из четвертей будет включать по два обязательных тайм-аута. Кроме того, в последние три минуты игры каждой из команд будет позволено использовать не более двух тайм-аутов. Ранее правила позволяли использовать по три тайм-аута в последние две минуты. Количество тайм-аутов во время овертаймов будет сокращено с трех до двух.

«Эти изменения помогут нам достичь цели по увеличению темпа игры. Меньшее количество остановок и сокращение времени пауз, особенно в концовках игр, позволят болельщикам получить большее удовольствие от просмотра», — заявил президент НБА по баскетбольным операциям Байрон Спрюэлл.

Новый сезон НБА стартует 20 октября.
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