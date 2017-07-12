НБА перенесла крайний срок обмена игроков, назначив его за 10 дней до Матча звезд

Ранее правила позволяли клубам совершать обмены до первого четверга после Матча звезд. Теперь это можно делать до четверга за 10 дней до Матча звезд. Сообщается, что такое решение принято для того, чтобы избежать сбоев, возникающих из-за того, что баскетболисты переходят в новые клубы, когда тренировки и игры уже возобновляются.

Новый сезон НБА стартует 20 октября.