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12 июля 2017, 22:44 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

НБА перенесла крайний срок обмена игроков, назначив его за 10 дней до Матча звезд

МОСКВА, 12 июл — Р-Спорт. Совет управляющих НБА утвердил изменения в правилах, запретив клубам обменивать игроков за 10 дней до Матча звезд, сообщается на официальном сайте лиги.

Ранее правила позволяли клубам совершать обмены до первого четверга после Матча звезд. Теперь это можно делать до четверга за 10 дней до Матча звезд. Сообщается, что такое решение принято для того, чтобы избежать сбоев, возникающих из-за того, что баскетболисты переходят в новые клубы, когда тренировки и игры уже возобновляются.

Новый сезон НБА стартует 20 октября.
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