«Кливленд» подписал трёхлетний контракт с Османом

Об этом сообщает Eurohoops.

По информации турецких СМИ, игрок заработает $ 8,5 млн. Форвард был выбран «Кавальерс» на драфте-2015 под общим 31-м номером. Бывший клуб Османа — стамбульский «Анадолу Эфес» — получит от «Кливленда» 1 млн евро компенсации за выкуп контракта форварда.

Средние показатели Османа в минувшем сезоне составили 6,7 очка, 3,7 подбора и 1,1 передачи за игру.