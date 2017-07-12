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12 июля 2017, 12:32 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Кливленд» подписал трёхлетний контракт с Османом

Форвард Джеди Осман подписал трёхлетний гарантированный контракт с «Кливленд Кавальерс».

Об этом сообщает Eurohoops.

По информации турецких СМИ, игрок заработает $ 8,5 млн. Форвард был выбран «Кавальерс» на драфте-2015 под общим 31-м номером. Бывший клуб Османа — стамбульский «Анадолу Эфес» — получит от «Кливленда» 1 млн евро компенсации за выкуп контракта форварда.

Средние показатели Османа в минувшем сезоне составили 6,7 очка, 3,7 подбора и 1,1 передачи за игру.
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