«Кливленд» подписал трёхлетний контракт с Османом
Форвард Джеди Осман подписал трёхлетний гарантированный контракт с «Кливленд Кавальерс».
Об этом сообщает Eurohoops.
По информации турецких СМИ, игрок заработает $ 8,5 млн. Форвард был выбран «Кавальерс» на драфте-2015 под общим 31-м номером. Бывший клуб Османа — стамбульский «Анадолу Эфес» — получит от «Кливленда» 1 млн евро компенсации за выкуп контракта форварда.
Средние показатели Османа в минувшем сезоне составили 6,7 очка, 3,7 подбора и 1,1 передачи за игру.
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