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12 июля 2017, 11:02 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Дэдмон подпишет с «Атлантой» двухлетнее соглашение на $ 14 млн

Центровой Дуэйн Дедмон подпишет двухлетнее соглашение с «Атлантой» на $ 14 млн.

Об этом информирует ESPN.

Второй год контракта будет опцией игрока.

Последней командой центрового был «Сан-Антонио». Дедмон отказался от выступлений за «Спёрс» в грядущем сезоне, его зарплата составила бы $ 3 млн.

В сезоне-2016/17 Дедмон набирал в среднем по 5,1 очка и совершал по 6,5 подбора за 17,5 минуты на паркете. Когда в январе Пау Газоль сломал руку, Дедмон занял место в стартовом составе техасцев, набирая 8,1 очка и совершая 10,0 подбора за следующие 11 матчей.
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