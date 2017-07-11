Джордж: Мой интерес к «Лейкерс» преувеличен
Форвард «Оклахома-Сити Тандер» Пол Джордж прокомментировал трансферные слухи, которые долгое время «отправляли» его в «Лос-Анджелес Лейкерс».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я рос болельщиком «Лос-Анджелес Клипперс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Коби Брайант был для меня словно идол. Я всегда буду испытывать некую связь с этим городом. Кто бы не хотел играть за команду родного города? Об этом мечтает каждый, кто вырос на окраинах
Для меня весь смысл заключается в победах. Я хочу быть в хорошей команде с хорошей системой. Я не тот парень, который гонится за статистикой. Я хочу выигрывать и построить своё наследие на победах. Если у нас будет убийственный сезон, если мы выиграем конференцию, обыграем «Голден Стэйт», то будет просто глупо хотеть уйти из «Оклахомы», — приводит слова Джорджа The Score.
Пол Джордж стал игроком «Оклахомы» нынешним летом, перейдя в эту команды из «Индианы Пэйсерс».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter