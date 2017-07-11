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11 июля 2017, 18:20 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Джордж: Мой интерес к «Лейкерс» преувеличен

Форвард «Оклахома-Сити Тандер» Пол Джордж прокомментировал трансферные слухи, которые долгое время «отправляли» его в «Лос-Анджелес Лейкерс».

Форвард Оклахома-Сити <span class=error>Тандер</span> Пол Джордж прокомментировал трансферные слухи которые долгое время отправляли его в Лос-Анджелес <span class=error>Лейкерс</span>. Увеличить
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«Я рос болельщиком «Лос-Анджелес Клипперс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Коби Брайант был для меня словно идол. Я всегда буду испытывать некую связь с этим городом. Кто бы не хотел играть за команду родного города? Об этом мечтает каждый, кто вырос на окраинах Лос-Анджелеса — стать величиной в своём городе. Но мой интерес был слишком преувеличен.

Для меня весь смысл заключается в победах. Я хочу быть в хорошей команде с хорошей системой. Я не тот парень, который гонится за статистикой. Я хочу выигрывать и построить своё наследие на победах. Если у нас будет убийственный сезон, если мы выиграем конференцию, обыграем «Голден Стэйт», то будет просто глупо хотеть уйти из «Оклахомы», — приводит слова Джорджа The Score.

Пол Джордж стал игроком «Оклахомы» нынешним летом, перейдя в эту команды из «Индианы Пэйсерс».
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