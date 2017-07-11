Чемпионы НБА заказали на российском заводе 200 подстаканников

«Уорриорс» купили 200 подстаканников с гравировкой, в том числе 130 медных и 70 никелированных с чернением. На них нанесены логотипы клуба и Западной конференции, а также название команды и эмблема НБА. Сумма заказа составила почти 400 тысяч рублей.

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Начальник цеха Виктор Горячев рассказал, что организации часто заказывают продукцию предприятия к профессиональному празднику или корпоративному юбилею. По его словам, завод изготавливал подстаканники для РЖД, «Газпрома», «Яндекса» и других компаний.

«Голден Стэйт» стал чемпионом НБА, обыграв в решающей серии сезона «Кливленд Кавальерс» со счетом 4−1. Самым ценным игроком финала был признан форвард «Уорриорс» Кевин Дюрант.