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11 июля 2017, 17:42 | Баскетбол: НБА | Lenta.Ru

Чемпионы НБА заказали на российском заводе 200 подстаканников

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорс», ставший чемпионом в сезоне-2016/17, заказал подстаканники на Кольчугинском заводе «Электрокабель». Об этом во вторник, 11 июля, сообщается на сайте предприятия.

«Уорриорс» купили 200 подстаканников с гравировкой, в том числе 130 медных и 70 никелированных с чернением. На них нанесены логотипы клуба и Западной конференции, а также название команды и эмблема НБА. Сумма заказа составила почти 400 тысяч рублей.

Начальник цеха Виктор Горячев рассказал, что организации часто заказывают продукцию предприятия к профессиональному празднику или корпоративному юбилею. По его словам, завод изготавливал подстаканники для РЖД, «Газпрома», «Яндекса» и других компаний.

«Голден Стэйт» стал чемпионом НБА, обыграв в решающей серии сезона «Кливленд Кавальерс» со счетом 4−1. Самым ценным игроком финала был признан форвард «Уорриорс» Кевин Дюрант.
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