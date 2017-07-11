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11 июля 2017, 14:57 | Баскетбол: НБА | ТАСС

Кольчугинский завод изготовил 200 подстаканников для чемпиона НБА «Голден Стэйт»

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Кольчугинский завод «Электрокабель» изготовил 200 подстаканников для чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) клуба «Голден Стэйт». Об этом сообщает пресс-служба завода.

На каждый подстаканник нанесены логотип клуба, название команды, аббревиатура НБА и значок Западной конференции, в которой выступает «Голден Стэйт». Штамп изготовили по индивидуальным требованиям заказчика. Всего клубом приобретено 200 подстаканников, из которых 130 — медные, а 70 — никелированные с чернением. Общая стоимость заказа составила почти 400 тысяч рублей.

«Голден Стэйт» является действующим чемпионом НБА. Всего клуб четыре раза выигрывал престижный трофей (1956, 1975, 2015, 2017).
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