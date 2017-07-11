Баскетболист Винс Картер подписал контракт с «Сакраменто Кингз»
МОСКВА, 11 июл —
Р-Спорт. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с атакующим защитником Винсом Картером.
Подробности подписанного соглашения не разглашаются.
Для 40-летнего Картера следующий сезон станет 20-м в НБА. Баскетболист начал карьеру в 1998 году в «Торонто Рэпторс», а после выступал за «Нью-Джерси Нетс», «Орландо Мэджик», «Финикс Санз», «Даллас Маверикс» и «Мемфис Гризлис».
Картер с 2000 по 2007 год был регулярным участником Матча всех звезд НБА, а также является олимпийским чемпионом Игр-2000 в Сиднее.
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