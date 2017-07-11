Баскетболист Винс Картер подписал контракт с «Сакраменто Кингз»

Подробности подписанного соглашения не разглашаются.

Для 40-летнего Картера следующий сезон станет 20-м в НБА. Баскетболист начал карьеру в 1998 году в «Торонто Рэпторс», а после выступал за «Нью-Джерси Нетс», «Орландо Мэджик», «Финикс Санз», «Даллас Маверикс» и «Мемфис Гризлис».

Картер с 2000 по 2007 год был регулярным участником Матча всех звезд НБА, а также является олимпийским чемпионом Игр-2000 в Сиднее.