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11 июля 2017, 13:31 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Баскетболист Винс Картер подписал контракт с «Сакраменто Кингз»

МОСКВА, 11 июл — Р-Спорт. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингз» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с атакующим защитником Винсом Картером.

Подробности подписанного соглашения не разглашаются.

Для 40-летнего Картера следующий сезон станет 20-м в НБА. Баскетболист начал карьеру в 1998 году в «Торонто Рэпторс», а после выступал за «Нью-Джерси Нетс», «Орландо Мэджик», «Финикс Санз», «Даллас Маверикс» и «Мемфис Гризлис».

Картер с 2000 по 2007 год был регулярным участником Матча всех звезд НБА, а также является олимпийским чемпионом Игр-2000 в Сиднее.
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