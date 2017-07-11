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11 июля 2017, 10:58 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Буллок договорился с «Детройтом» о 2-летнем контракте на $ 5 млн

Форвард Реджи Буллок согласовал условия нового соглашения с руководством «Детройт Пистонс».

По информации Yahoo Sports, контракт будет рассчитан на два года и $ 5 млн.

В минувшем сезоне Буллок принял участие в 31 матче регулярного чемпионата. 26-летний форвард проводил на площадке по 15,1 минуты, набирал по 4,5 очка, собирал по 2,1 подбора, отдавал по 0,9 передачи, а также совершал по 0,6 перехвата и 0,1 блок-шота в среднем за игру.

Реджи был выбран «Лос-Анджелес Клипперс» под 25-м номером на драфте-2013. В 2015 году Буллок был обменян в «Финикс Санз», а позже в «Детройт».
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