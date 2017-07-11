Бывший баскетболист ЦСКА Теодосич продолжит карьеру в НБА
Бывший защитник московского ЦСКА Милош Теодосич подписал контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс».
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«Прежде всего, спасибо всем поклонникам за интерес, особенно из Сербии. Как и хотел, я сделал шаг в моей карьере в НБА. Я заключил соглашение с “Клипперс”, хотя было еще несколько заинтересованных клубов. Я выбрал “Клипперс”, потому что, я думаю, так будет лучше для меня», — написал Теодосич на своей странице в Instagram.
7 июля ESPN сообщил, что 30-летний баскетболист заключил с новым клубом двухлетний контракт, по которому заработает 12,3 миллиона долларов. К нему проявляли интерес и другие команды НБА, в числе которых «Чикаго Буллс» и «Миннесота Тимбервулвс», но Теодосич принял решение продолжить карьеру в Калифорнии.
Теодосич выступал за ЦСКА с 2011 по 2017 год. Вместе с армейцами защитник становился чемпионом Евролиги и шестикартным обладателем золотых медалей Единой лиги ВТБ. Его дважды признавали MVP
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