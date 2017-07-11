«Сакраменто» объявил о подписании контракта с Хиллом

Соглашение, как сообщалось ранее, рассчитано на 3 года, за которые 31-летний баскетболист заработает $ 57 млн.

Хилл стал свободным агентом с 1 июля и имел предложения от ряда клубов НБА, но всё же отдал предпочтение «Сакраменто». Минувший сезон баскетболист провёл в составе «Юты Джаз», за которую выступал с 2016 года.