Теодосич официально подписал контракт с «Клипперс»

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Об этом объявило агенство, представляющее интересы защитника. Ранее сообщалось, что 30-летний серб подпишет с «Клипперс» двухлетний контракт на $ 12,3 млн.

Последние шесть лет Теодосич провёл в ЦСКА. В прошлом сезоне Евролиги он набирал в среднем по 16,8 очка и 6,8 подбора за матч. Вместе с «армейцами» Теодосич стал чемпионом Евролиги в 2016 году.