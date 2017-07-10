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10 июля 2017, 23:53 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Теодосич официально подписал контракт с «Клипперс»

Бывший разыгрывающий московского ЦСКА Милош Теодосич официально подписал контракт с «Лос-Анджелес Клипперс».

Бывший разыгрывающий московского ЦСКА <span class=error>Милош</span> <span class=error>Теодосич</span> официально подписал контракт с Лос-Анджелес <span class=error>Клипперс</span>. Увеличить
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Об этом объявило агенство, представляющее интересы защитника. Ранее сообщалось, что 30-летний серб подпишет с «Клипперс» двухлетний контракт на $ 12,3 млн.

Последние шесть лет Теодосич провёл в ЦСКА. В прошлом сезоне Евролиги он набирал в среднем по 16,8 очка и 6,8 подбора за матч. Вместе с «армейцами» Теодосич стал чемпионом Евролиги в 2016 году.
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