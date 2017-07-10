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10 июля 2017, 0:57 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Дэвид Гриффин не будет работать в «Нью-Йорке»

Бывший генеральный менеджер «Кливленд Кавальерс» Дэвид Гриффин не перейдёт на аналогичный пост в «Нью-Йорк Никс». Гриффин не смог договориться о своей должности с клубом, сообщает обозреватель Undefeated Марк Спирз.

Гриффин покинул «Кавальерс» после трёх сезонов, в течении которых клуб неизменно выходил в финал и однажды стал чемпионом. Менеджер не смог договориться с владельцами «Кливленда» о продлении контракта.

«Никс» ранее уволили Фила Джексона с поста президента по баскетбольным операциям и ищут ему замену.
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