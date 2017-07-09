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9 июля 2017, 17:35 | Баскетбол: НБА | ТАСС

Первый номер драфта НБА Фульц получил травму в матче Летней лиги

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Первый номер драфта новичков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) разыгрывающий защитник «Филадельфии» Маркелл Фульц получил повреждение в матче Летней лиги против «Голден Стэйт». Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Защитник Филадельфии получил травму лодыжки в четвертой четверти матча против Голден Стэйт и смог покинуть площадку только при помощи одноклубников. Увеличить
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Защитник получил травму лодыжки в четвертой четверти и смог покинуть площадку только при помощи одноклубников. Позднее он прошел медобследование, однако тяжесть повреждения пока неизвестна. До травмы 19-летний Фульц набрал восемь очков за 15 минут игрового времени.

Это не первый случай, когда игрок, выбранный «Филадельфией» под первым номером драфта, получал повреждение еще до старта регулярного чемпионата лиги. В прошлом году первый номер драфта австралийский форвард Бен Симмонс сломал лодыжку во время предсезонной подготовки и в итоге пропустил весь сезон.

Фульц на студенческом уровне выступал за университет штата Вашингтон. В прошедшем сезоне в Национальной ассоциации студенческого спорта он набирал в среднем 23,2 очка, делал 5,9 передачи, 5,7 подбора.
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