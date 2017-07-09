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9 июля 2017, 12:36 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Клуб НБА «Вашингтон» сохранил Портера, сделав его самым высокооплачиваемым в команде

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон» сохранил у себя форварда Отто Портера, сделав его самым высокооплачиваемым игроком в команде, сообщает ESPN.

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (<span class=error>НБА</span>) Вашингтон сохранил у себя форварда <span class=error>Отто</span> <span class=error>Портера</span> сделав его самым высокооплачиваемым игроком в команде сообщает <span class=error>ESPN</span>. Увеличить
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Портер был ограниченно свободным агентом и достиг соглашения о четырехлетнем контракте на сумму 106 миллионов долларов с «Бруклином», однако «Вашингтон» повторил предложение «Нетс».

Таким образом, зарплатная ведомость «Вашингтона» увеличилась до 126,5 миллиона долларов, а их налог на роскошь составил 11,4 миллиона.

В минувшем сезоне 24-летний Портер в регулярном чемпионате НБА провел за «Вашингтон» 80 игр, в среднем за матч набирая 13,4 очка, совершая 6,4 подбора и отдавая 1,5 передачи.
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