Клуб НБА «Вашингтон» сохранил Портера, сделав его самым высокооплачиваемым в команде

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Портер был ограниченно свободным агентом и достиг соглашения о четырехлетнем контракте на сумму 106 миллионов долларов с «Бруклином», однако «Вашингтон» повторил предложение «Нетс».

Таким образом, зарплатная ведомость «Вашингтона» увеличилась до 126,5 миллиона долларов, а их налог на роскошь составил 11,4 миллиона.

В минувшем сезоне 24-летний Портер в регулярном чемпионате НБА провел за «Вашингтон» 80 игр, в среднем за матч набирая 13,4 очка, совершая 6,4 подбора и отдавая 1,5 передачи.