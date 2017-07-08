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8 июля 2017, 23:44 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Харден продлил соглашение с «Хьюстоном» до 2023 года

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден согласовал условия нового контракта с командой из Техаса, сообщает Hoopshype.

Защитник Хьюстон <span class=error>Рокетс</span> Джеймс <span class=error>Харден</span> согласовал условия нового контракта с командой из Техаса сообщает Hoopshype. Увеличить
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Продление договора начнётся с 2019 года, и будет действовать до 2023 года. За эти 4 года игрок заработает $ 163 млн, ещё $ 65 млн он получит по действующему контракту. Таким образом за следующие 6 лет в сумме он заработает $ 228 млн.

«Хьюстон — это мой дом. Руководство показало мне и моим партнёрам, что они намерены выигрывать. И я буду работать, чтобы быть лучше и бороться за титул», — заявил Харден.

В минувшем регулярном чемпионате Харден провёл 81 поединок, набирая в них в среднем 29,1 очка, 8,1 подбора и 11,2 передачи.
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