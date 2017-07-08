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8 июля 2017, 13:53 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Кливленд» согласовал с Джеффом Грином однолетний контракт

Форвард Джефф Грин согласовал однолетний контракт с «Кливлендом».

Об этом сообщает ESPN.

Сумма заработной платы игрока составит $ 2,3 млн. По информации источника, перед подписанием соглашения у Грина состоялся разговор с Леброном Джеймсом.

В минувшем сезоне Грин выступал за «Орландо». Его средние показатели составили 9,2 очка, 3,1 подбора и 1,2 передачи за 22 минуты за игру. За прошлый год он заработал $ 15 млн.
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