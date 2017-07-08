«Кливленд» согласовал с Джеффом Грином однолетний контракт

Об этом сообщает ESPN.

Сумма заработной платы игрока составит $ 2,3 млн. По информации источника, перед подписанием соглашения у Грина состоялся разговор с Леброном Джеймсом.

В минувшем сезоне Грин выступал за «Орландо». Его средние показатели составили 9,2 очка, 3,1 подбора и 1,2 передачи за 22 минуты за игру. За прошлый год он заработал $ 15 млн.