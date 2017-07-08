СМИ: Игрок НБА Гибсон предстанет перед судом за езду с просроченными правами
МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома» Тадж Гибсон предстанет перед судом
Нью-Йорка за вождение с просроченными правами. Об этом сообщает портал TMZ.
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В ночь на четверг 32-летний спортсмен совершил запрещенный разворот перед полицейскими. При проверке документов у баскетболиста оказались просроченные водительские права. Он был взят под стражу и освобожден через несколько часов.
1 сентября Гибсон должен явиться в суд в
Ранее СМИ сообщали о том, что Гибсон подпишет двухлетний контракт с «Миннесотой» на два года на сумму $28 млн.
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