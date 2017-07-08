Грузинский баскетболист Пачулия подписал новый контракт с «Голден Стэйт»
МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт» подписал новый контракт с грузинским центровым Зазой Пачулией. Об этом сообщает АР со ссылкой на агента игрока Марка Бартельштейна.
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Срок соглашения рассчитан на один год, за который 33-летний игрок заработает $3,5 млн.
Пачулия выступает за «Голден Стэйт» с прошлого сезона, по итогам которого стал первым грузинским баскетболистом, выигравшим титул чемпиона НБА. Всего на его счету 14 сезонов в НБА.
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