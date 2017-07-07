Боян Богданович согласовал с «Индианой» двухлетний контракт на $ 21 млн

Минувший регулярный чемпионат Богданович начинал в составе «Бруклин Нетс», однако уже по ходу сезона он стал игроком «Вашингтон Уизардс». В составе последнего форвард успел принять участие в 26 матчах регулярного чемпионата, набирая в них по 12,7 очка и совершая по 3,1 подбора.

В плей-офф в его активе 13 встреч, в которых он набирал по 8,8 очка и собирал по 4,3 подбора.