То, чего так боялись (по большей части болельщики ЦСКА) и ждали (по большей части болельщики соперников), наконец свершилось — сербский разыгрывающий Милош Теодосич перевозит свои таланты за океан.

Впрочем, сама новость о намерении игрока попробовать силы в сильнейшей баскетбольной лиге планеты и не новость вовсе — дошло до того, что на прошлой неделе сам Милош снял последние вопросы о будущем, заявив, что точно не останется в Москве. Сомнений в том, что Теодосич уедет в НБА, не было. Предположить, что серб променяет идеальный для него вариант с продлением контракта с ЦСКА на предложение любой другой европейской команды, мог только безумец.

«Армейцы», к слову, свои условия Милошу выдвинули довольно быстро. Заслуги заслугами, а начало нового сезона уже не за горами, и ждать решения Теодосича слишком долго ЦСКА не собирался — окно в НБА для разыгрывающего грозило вот-вот захлопнуться. Ещё в чемпионской раздевалке после победы над «Химками» третьем матче серии президент красно-синих Андрей Ватутин говорил, что ЦСКА давно сделал ход в борьбе за Теодосича. Он в этот момент находился там же, но особенной эйфории в связи с шестым титулом чемпиона Единой лиги ВТБ не испытывал.



По информации американских СМИ, столичная команда предложила Милошу 12 млн евро за три года чистыми. Это распространённая европейская практика — не обременять игрока выплатой налогов и другими финансовыми вопросами, жильё, машина и прочие удобства оплачиваются непосредственно клубом.

В НБА эти 12 превращались во все $ 24 млн. Именно о такой сумме в переговорах между Теодосичем и «Лос-Анджелес Клипперс» изначально речь и шла. Три года — $ 24 млн, по нынешним меркам смешные деньги. Однако закончилось всё двухлетним контрактом (и только $ 12,3 млн) — то ли Милош решил перестраховаться (второй год контракта — опция игрока), чтобы в случае неудачи в Америке не возвращаться в Европу почтенным старцем, то ли калифорнийцы не стали рисковать долгосрочной ставкой на европейца, от чьей способности или неспособности адаптироваться на новом месте зависит слишком многое.



В итоге «Клипперс» обскакали и «Чикаго», и «Миннесоту» — клубы, в которые Теодосича сватали активнее всего. С «Буллз», вроде бы, уже были согласованы все детали, YouTube заполонили ролики с названиями: «Сербский волшебник Милош Теодосич, добро пожаловать в Город ветров», и стороны вот-вот должны были ударить по рукам. Но что-то пошло не так. Затем на охоту вышли потерявшие Рики Рубио «Тимбервулвз». Организация, годами делавшая ставку на европейского разыгрывающего, хотела получить взамен исполнителя уровня покинувшего команду испанца. К тому же в Миннесоте играет партнёр Теодосича по сборной Сербии — Неманья Бьелица. Но победителями гонки за лучшего баскетболиста, выступавшего за пределами НБА (более 50 процентов генеральных менеджеров ассоциации отдали это звание Теодосичу после ОИ-2016), стали именно «Клипперс».

Не то чтобы стали. Милош наверняка сам выбрал Калифорнию. Потому что на данном этапе карьеры Теодосич вполне может себе это позволить. Переезд в США для него — в первую очередь приключение и возможность испытать себя. Буквально две недели назад серб женился (привет экспертам, видевшим в присутствии на торжестве Димитриса Итудиса знак того, что Тео остаётся в ЦСКА), и теперь на сто процентов готов к новому жизненному этапу.

Переход в «Клипперс» выглядит оправданно не только с точки зрения быта (как ни крути, а Калифорния — приятное место для жизни), но и с точки зрения баскетбола. После обмена Криса Пола в «Хьюстон» на позиции разыгрывающего команды возникла пустота. Проследовавший в обратном направлении Патрик Беверли закрывал её только наполовину. И вот — вторая часть пазла подоспела. Беверли — защита, Теодосич — атака, Беверли — мотор, Теодосич — крылья.



Беверли, кстати, раньше других отреагировал на переход старого знакомого твитом: «Брат, жду не дождусь, когда мы всех порвём».

Не удивляйтесь, их дружба завязалась ещё в период совместных выступлений за «Олимпиакос». А укрепилась, когда оба играли в России — в ЦСКА и питерском «Спартаке» соответственно.



Помимо чисто эмоциональной реакции Беверли дал оценку игровым качествам Теодосича в беседе с известным инсайдером Эдрианом Войнаровски: «Возможно, он лучший распасовщик в НБА. Его баскетбольный IQ отличается от моего и вашего. Поверьте, этот парень умеет играть. Кстати, последние 10 лет я регистрировался в гостиницах под именем Милош Теодосич. Что ж, придётся менять псевдоним».



Сам Войнаровски также похвалил Милоша: «Теодосич — один из самых выдающихся разыгрывающих в мире, поклонники давно ждали его переезда в НБА».

Сильные заявления, и мы будем их проверять. Несмотря на неудачу в стамбульском «Финале четырёх», Теодосич может смело занести минувший сезон себе в актив. В пересчёте на 48 минут 55,1 очка команды набирались при его непосредственном участии. Его статистика в Евролиге — 16,1 очка (38,1% трёхочковых) и 6,8 передачи в среднем за 29 матчей. Показатели в Единой лиге ВТБ похуже — Милош занял лишь 36-е место по результативности (11,3 очка в среднем за игру), пропустив много матчей по состоянию здоровья. Кроме того, он отдавал в среднем почти по 6 передач. Но за океаном сейчас оценивают не количество ассистов, а их качество (про подборки на YouTube уже написано выше — только Город ветров нужно заменить на «Калифорнию»).