«Нью-Йорк» проявляет интерес к Смарту

Ранее сообщалось, что «Бостон» активно ищет варианты обмена своих игроков, включая Смарта, чтобы официально оформить контракт с форвардом Гордоном Хэйвордом.



В минувшем регулярном чемпионате Маркус принял участие в 79 матчах. Он проводил на паркете по 30,4 минуты, набирал по 10,6 очка, отдавал по 4,6 передачи, собирал по 3,9 подбора, а также совершал по 1,6 перехвата и 0,4 блок-шота в среднем за игру.