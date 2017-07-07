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7 июля 2017, 11:22 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Нью-Йорк» проявляет интерес к Смарту

Руководство «Нью-Йорк Никс» заинтересовано в обмене защитника «Бостон Селтикс» Маркуса Смарта, сообщает NBC Sports.

Ранее сообщалось, что «Бостон» активно ищет варианты обмена своих игроков, включая Смарта, чтобы официально оформить контракт с форвардом Гордоном Хэйвордом.

В минувшем регулярном чемпионате Маркус принял участие в 79 матчах. Он проводил на паркете по 30,4 минуты, набирал по 10,6 очка, отдавал по 4,6 передачи, собирал по 3,9 подбора, а также совершал по 1,6 перехвата и 0,4 блок-шота в среднем за игру.
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