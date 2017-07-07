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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30312975/
7 июля 2017, 11:22 | Баскетбол: НБА | ИА REGNUM

Китайский баскетболист Чжоу Ци продолжит карьеру в НБА

Генеральный директор американского баскетбольного клуба Houston Rockets Дэрил Мори сообщил журналистам о приобретении китайского баскетболиста Чжоу Ци. Ранее игрок выступал за китайский клуб Xinjiang Flying Tigers.

«Я хочу поблагодарить руководство Houston Rockets за предоставленную мне возможность выступить в НБА. Для меня огромная честь выступать за тот же клуб, где ранее играл самый выдающийся китайский баскетболист Яо Мин», — прокомментировал свой переход Чжоу Ци.

Условия перехода китайского спортсмена в Houston Rockets пока не разглашаются. Известно, что Чжоу Ци закончит сезон в Xinjiang Flying Tigers, а следующий сезон проведет уже в Соединенных Штатах, пишет «Жэньминь жибао».

15 лет назад Houston Rockets приобрели одного из самых известных баскетболистов в Китае Яо Мина, который на момент выступлений в НБА являлся самым высоким игроком в чемпионате, его рост составлял 2,29 метра.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайский баскетболист Яо Мин стал первым азиатским спортсменом, вошедшим в Зал славы NBA. О включении спортсмена из КНР в Зал славы сообщило руководство баскетбольного клуба «Хьюстон рокетс», за который Яо Мин выступал более 9 лет.
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