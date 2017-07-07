Джеймс Джонсон договорился с «Майами» о четырёхлетнем контракте
Руководство «Майами Хит» договорилось с форвардом Джеймсом Джонсоном о подписании четырёхлетнего контракта, сообщает ESPN.
Напомним, что 1 июля 30-летний баскетболист получил статус неограниченно свободного агента.
Флоридский клуб пытается обменять форварда Джоша Макробертса в «Даллас Маверикс», чтобы освободить место в платёжной ведомости, необходимое для подписания Джонсона.
В минувшем сезоне форвард принял участие в 75 матчах регулярного чемпионата. Он проводил на площадке по 27,4 минуты, набирал по 12,8 очка, собирал по 4,9 подбора, отдавал по 3,6 передачи, а также совершал по 1,1
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