Джеймс Джонсон договорился с «Майами» о четырёхлетнем контракте

Напомним, что 1 июля 30-летний баскетболист получил статус неограниченно свободного агента.



Флоридский клуб пытается обменять форварда Джоша Макробертса в «Даллас Маверикс», чтобы освободить место в платёжной ведомости, необходимое для подписания Джонсона.



В минувшем сезоне форвард принял участие в 75 матчах регулярного чемпионата. Он проводил на площадке по 27,4 минуты, набирал по 12,8 очка, собирал по 4,9 подбора, отдавал по 3,6 передачи, а также совершал по 1,1 блок-шота и 1,0 перехвата в среднем за игру.