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7 июля 2017, 9:56 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Джеймс Джонсон договорился с «Майами» о четырёхлетнем контракте

Руководство «Майами Хит» договорилось с форвардом Джеймсом Джонсоном о подписании четырёхлетнего контракта, сообщает ESPN.

Напомним, что 1 июля 30-летний баскетболист получил статус неограниченно свободного агента.

Флоридский клуб пытается обменять форварда Джоша Макробертса в «Даллас Маверикс», чтобы освободить место в платёжной ведомости, необходимое для подписания Джонсона.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 75 матчах регулярного чемпионата. Он проводил на площадке по 27,4 минуты, набирал по 12,8 очка, собирал по 4,9 подбора, отдавал по 3,6 передачи, а также совершал по 1,1 блок-шота и 1,0 перехвата в среднем за игру.
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