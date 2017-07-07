Новицки подписал новый контракт с «Далласом»
Форвард «Далласа» Дирк Новицки заключил новое соглашение с клубом, сообщает официальный сайт «Маверикс».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Детали контракта с 39-летним игроком не разглашаются.
Напомним, что немец выступает за «Даллас» с 1998 года и один раз стал чемпионом лиги в 2011 году. В минувшем сезоне Новицки провел 54 матча в регулярном чемпионате НБА, в которых в среднем набирал по 14,2 очка, делал по 6,5 подбора и 1,5 передачи в среднем за игру.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter