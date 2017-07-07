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7 июля 2017, 8:23 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

Новицки подписал новый контракт с «Далласом»

Форвард «Далласа» Дирк Новицки заключил новое соглашение с клубом, сообщает официальный сайт «Маверикс».

Форвард Далласа <span class=error>Дирк</span> <span class=error>Новицки</span> заключил новое соглашение с клубом сообщает официальный сайт <span class=error>Маверикс</span>. Увеличить
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Детали контракта с 39-летним игроком не разглашаются.

Напомним, что немец выступает за «Даллас» с 1998 года и один раз стал чемпионом лиги в 2011 году. В минувшем сезоне Новицки провел 54 матча в регулярном чемпионате НБА, в которых в среднем набирал по 14,2 очка, делал по 6,5 подбора и 1,5 передачи в среднем за игру.
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