Новицки подписал новый контракт с «Далласом»

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Детали контракта с 39-летним игроком не разглашаются.

Напомним, что немец выступает за «Даллас» с 1998 года и один раз стал чемпионом лиги в 2011 году. В минувшем сезоне Новицки провел 54 матча в регулярном чемпионате НБА, в которых в среднем набирал по 14,2 очка, делал по 6,5 подбора и 1,5 передачи в среднем за игру.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">OFFICIAL: The Mavs have re-signed 13-time All-Star Dirk Nowitzki!<br><br>?: <a href="https://t.co/YMPiTuXK0X">https://t.co/YMPiTuXK0X</a> <a href="https://t.co/7hFincUK7T">pic.twitter.com/7hFincUK7T</a></p>— Dallas Mavericks (@dallasmavs) <a href="https://twitter.com/dallasmavs/status/883125133069733889">7 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>