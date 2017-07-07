Галлинари продолжит карьеру в клубе НБА «Клипперс», Руди Гэй стал игроком «Сан-Антонио»

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Условия и длительность соглашения 30-летнего бывшего форварда «Сакраменто» не сообщаются. По информации ESPN, баскетболист подписал двухлетний контракт на $17 млн.

Гэй не принимал участия в матчах за «Сакраменто» с января, когда получил разрыв ахиллова сухожилия левой ноги в матче регулярного чемпионата против «Индианы». В сезоне-2016/17 Гэй провел за «Сакраменто» 30 матчей, в которых в среднем набирал по 18,7 очка, делал 6,5 подбора и отдавал 2,8 передачи.

Пресс-служба лиги также сообщила, что 28-летний итальянский баскетболист Данило Галлинари подписал контракт с клубом «Лос-Анджелес Клипперс».

Галлинари, выступавший за «Денвер» был обменян в результате трехстороннего соглашения с «Клипперс», «Денвером» и «Атлантой».

«Денвер» получил от «Атланты» право выбора во втором раунде драфта-2019. «Атланта» получила от «Клипперс» Джамала Кроуфорда, Даймонда Стоуна и первый выбор на следующем драфте. В прошлом сезоне Галлинари сыграл за «Денвер» 63 матча, в которых в среднем набирал 18,2 очка, делал 5,2 подбора и отдавал 2,1 передачи.