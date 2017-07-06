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6 июля 2017, 23:11 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Джордж официально стал игроком «Оклахома-Сити»

Форвард Пол Джордж перешёл из «Индианы Пэйсерс» в «Оклахома-Сити Тандер», сообщает пресс-служба НБА. В обратном направлении отправились защитник Виктор Оладипо и форвард Домантас Сабонис.

Форвард Пол Джордж перешёл из Индианы Пэйсерс в Оклахома-Сити <span class=error>Тандер</span> сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> <span class=error>НБА</span>. Увеличить
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27-летний Джордж четыре раза принимал участие в Матчах всех звёзд НБА. Является олимпийским чемпионом 2016 года в составе сборной США.

В минувшем сезоне Джордж провёл 75 матчей в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем 23,7 очка и 6,6 подбора. Оладипо принял участие в 67 матчах, в которых набирал 15,9 очка и 4,3 подбора. В активе Сабониса 79 матчей со средней статистикой 5,9 очка и 3,5 подбора.
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