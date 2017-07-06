Теодосич, вероятно, подпишет двухлетний контракт с «Лос-Анджелес Клипперс»

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За два года в калифорнийском клубе серб cможет заработать $ 12,3 млн.

Ранее сообщалось, что Теодосич уже достиг договорённости с «Чикаго Буллз», однако о контракте до сих пор не было объявлено. Также интерес к 30-летнему сербу проявляли в «Миннесоте Тимбервулвз» и «Юте Джаз».