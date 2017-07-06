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6 июля 2017, 22:45 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Теодосич, вероятно, подпишет двухлетний контракт с «Лос-Анджелес Клипперс»

Экс-разыгрывающий защитник московского ЦСКА Милош Теодосич подпишет двухлетнее соглашение с «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Эдриен Войнаровски. Второй год контракта включает в себя опцию игрока.

<nobr>Экс-разыгрывающий</nobr> защитник московского ЦСКА <span class=error>Милош</span> <span class=error>Теодосич</span> вероятно подпишет двухлетнее соглашение с Лос-Анджелес <span class=error>Клипперс</span> сообщает на своей странице в <span class=error>Твиттере</span> инсайдер <span class=error>Эдриен</span> Войнаровски. Увеличить
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За два года в калифорнийском клубе серб cможет заработать $ 12,3 млн.

Ранее сообщалось, что Теодосич уже достиг договорённости с «Чикаго Буллз», однако о контракте до сих пор не было объявлено. Также интерес к 30-летнему сербу проявляли в «Миннесоте Тимбервулвз» и «Юте Джаз».
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