Новицки подпишет контракт с «Далласом» на два года и 10 миллионов долларов

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Ранее сообщалось, что игрок согласен пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в «Маверикс» и отказался от опции в договоре на следующий сезон, за который мог заработать 25 миллионов.

Напомним, что немец выступает за «Даллас» с 1998 года и один раз стал чемпионом лиги в 2011 году. В минувшем сезоне Новицки провел 54 матча в регулярном чемпионате НБА, в которых в среднем набирал по 14,2 очка, делал по 6,5 подбора и 1,5 передачи в среднем за игру.