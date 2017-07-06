Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30308311/
6 июля 2017, 22:34 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Мемфис» выведет из обращения номер Зака Рэндольфа

«Мемфис Гриззлис» объявил о том, что выведет из обращения 50-й номер, под которым ранее выступал Зак Рэндольф, сообщает Sportando.

Игрок покинул команду из Теннесси в нынешнее межсезонье. Несколько дней назад было объявлено о подписании форвардом двухлетнего соглашения с «Сакраменто Кингз».

Рэндольф выступал за «Мемфис Гриззлис» с 2009 года, отыграв за команду в регулярных чемпионатах 551 игру. В плей-офф на счету игрока 62 матча. В минувшем сезоне форвард провёл 73 поединка, набирая в них в среднем по 14,1 очка и по 8,2 подбора.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Джордж официально стал игроком «Оклахома-Сити»

Джордж официально стал игроком «Оклахома-Сити»

Форвард Пол Джордж перешёл из «Индианы Пэйсерс» в «Оклахома-Сити Тандер», сообщает пресс-служба НБА. В обратном направлении отправились защитник Виктор Оладипо и форвард Домантас Сабонис.
Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО