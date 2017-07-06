«Мемфис» выведет из обращения номер Зака Рэндольфа

Игрок покинул команду из Теннесси в нынешнее межсезонье. Несколько дней назад было объявлено о подписании форвардом двухлетнего соглашения с «Сакраменто Кингз».

Рэндольф выступал за «Мемфис Гриззлис» с 2009 года, отыграв за команду в регулярных чемпионатах 551 игру. В плей-офф на счету игрока 62 матча. В минувшем сезоне форвард провёл 73 поединка, набирая в них в среднем по 14,1 очка и по 8,2 подбора.