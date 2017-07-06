«Мемфис» выведет из обращения номер Зака Рэндольфа
«Мемфис Гриззлис» объявил о том, что выведет из обращения 50-й номер, под которым ранее выступал Зак Рэндольф, сообщает Sportando.
Игрок покинул команду из Теннесси в нынешнее межсезонье. Несколько дней назад было объявлено о подписании форвардом двухлетнего соглашения с «Сакраменто Кингз».
Рэндольф выступал за «Мемфис Гриззлис» с 2009 года, отыграв за команду в регулярных чемпионатах 551 игру. В
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