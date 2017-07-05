Тимофей Мозгов: Тренер «Лейкерс» не хотел меня обменивать

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— Я только прилетел из Америки, где тренировался по индивидуальной программе, — отметил Мозгов. — Сейчас, так сказать, занимаюсь общественной работой по развитию баскетбола. А потом в Москве начнем готовиться к Евробаскету. Сбор национальной команды стартует 24 июля.

— Какие ожидания от этого турнира? Глава РФБ Андрей Кириленко недавно сказал — очень важно, чтобы команде самой было интересно играть.

— Желание всегда очень важно, это будет одной из главных вещей на чемпионате. Но мне кажется, для нашей сборной это никогда не было проблемой. Желания команде не занимать. Результаты у нас были разные, но для болельщиков, к сожалению, немногочисленных, очень важно видеть, что сборная никогда не сдается и работает.

— Главные козыри нынешней сборной?

— Если мы все правильно сделаем, то сможем играть в быстрый агрессивный баскетбол, хорошо двигать мяч. Думаю, нашей сильной стороной будет нападение, именно командное. Что касается защиты, то у нас полсостава очень хороших личных опекунов. Это может дать нам достаточно большое преимущество, если соперники начнут играть в персональный баскетбол.

— Новый сезон за океаном вы начнете в новой команде. Расскажите, как прошел ваш обмен из «Лейкерс» в «Бруклин»?

— О том, что меня обменяют, не знал. К таким вещам не бываешь готов, хотя у меня есть опыт предыдущих переходов. Тут самое важное — бытовые вопросы: найти ребенку хорошую школу, жилье недалеко от нее и от тренировочного зала. За себя не переживаю — если есть где поспать и покушать, мне больше ничего не надо. В принципе, ничего страшного не произошло. Это не конец света. Я же продолжаю играть в баскетбол, а смена команды должна пойти мне на пользу.

— Как узнали об обмене? Вас разбудил звонок агента со словами: «Тимофей, ты теперь играешь в другом клубе»?

— Примерно так и было. Единственное, я в этот момент не спал, а обедал.

— Был ли момент, когда вы поняли, что не останетесь в «Лейкерс»?

— Нет, ничего не предвещало такого развития событий. Я готовился к сезону, к тому, что проведу его в Лос-Анджелесе. Решение об обмене принимал кто-то из менеджмента. Самое интересное, что и тренер (Люк Уолтон. — Прим. «СЭ») тоже заранее ничего не знал. Мы с ним говорили через неделю после моего перехода, и он сказал, что ни в коем случае не хотел меня обменивать. Когда спросили его мнения, он сказал «нет».

— Понятно, что игрок в данном случае не имеет права выбора. Но теперь уже можете сказать — для вас «Бруклин» удачный вариант продолжения карьеры?

— Думаю, да. Время покажет, но мне почему-то кажется, что вариант отличный.

— Вы уже общались с генменеджером «Нетс» Шоном Марксом?

— Да. Хотя, честно говоря, не так долго. Я провел в Бруклине три дня, два из которых ушли на медобследование. На третий после пресс-конференции мы пообщались с Шоном минут 15. Но видно, что в команде идет обновление, и это межсезонье для них многое значит. Они должны подписать кого-то на рынке свободных агентов, не в этом году, так в следующем.

— А с владельцем клуба Михаилом Прохоровым уже встретились?

— Пока еще нет.