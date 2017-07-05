New York Post: «Никс» «сольют» сезон ради первого пика на драфте-2018
«Нью-Йорк» намерен «слить» сезон ради шанса получить первый пик на драфте-2018.
Об этом сообщает New York Post.
На ярмарке молодых талантов «Никс» будут нацелены на форварда Майкла
Отмечается, что команда не будет говорить о намерении «сливать» сезон. Главный тренер Джефф Хорнасек сделает ставку на молодых игроков, подписанием которых «Нью-Йорк» займётся в нынешнее межсезонье, с тем чтобы они набирались опыта. Единственное исключение — позиция разыгрывающего, где «Никс» хотят видеть ветерана, способного помочь новичку Франку Нтиликине.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter