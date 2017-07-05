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5 июля 2017, 14:37 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

New York Post: «Никс» «сольют» сезон ради первого пика на драфте-2018

«Нью-Йорк» намерен «слить» сезон ради шанса получить первый пик на драфте-2018.

Об этом сообщает New York Post.

На ярмарке молодых талантов «Никс» будут нацелены на форварда Майкла Портера-младшего. «Он настоящая звезда. На драфте-2017 было много талантливых парней, но звёзд не было», — сказал руководитель одного из клубов лиги.

Отмечается, что команда не будет говорить о намерении «сливать» сезон. Главный тренер Джефф Хорнасек сделает ставку на молодых игроков, подписанием которых «Нью-Йорк» займётся в нынешнее межсезонье, с тем чтобы они набирались опыта. Единственное исключение — позиция разыгрывающего, где «Никс» хотят видеть ветерана, способного помочь новичку Франку Нтиликине.
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