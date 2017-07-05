«Бостон» отказался от квалификационного предложения Олинику

Об этом сообщает ESPN.

«Селтикс» пришлось пойти на этот шаг, так как после подписания контракта с Гордоном Хэйвордом у них не осталось места в платёжной ведомости для заключения нового соглашения с Олиником.

Наиболее предметный интерес к 26-летнему игроку проявляют «Атланта» и «Индиана».