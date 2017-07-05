«Бостон» отказался от квалификационного предложения Олинику
«Бостон» отказался от квалификационного предложения Келли Олинику, центровой стал неограниченно свободным агентом.
Об этом сообщает ESPN.
«Селтикс» пришлось пойти на этот шаг, так как после подписания контракта с Гордоном Хэйвордом у них не осталось места в платёжной ведомости для заключения нового соглашения с Олиником.
Наиболее предметный интерес к 26-летнему игроку проявляют «Атланта» и «Индиана».
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