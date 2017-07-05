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5 июля 2017, 10:49 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Форвард клуба НБА «Юта» Гордон Хэйуорд заявил, что переходит в «Бостон»

МОСКВА, 5 июл — Р-Спорт. Форвард клуба НБА «Юта» Гордон Хэйуорд заявил, что продолжит карьеру в «Бостоне», сообщает Франс Пресс.

Хэйуорд станет игроком «Бостона» на правах свободного агента.

«Я провел три интереснейших встречи, проведя переговоры с «Майами», «Бостоном» и «Ютой». Каждая встреча оставила у меня ощущение, что это подходящая команда. Даже прошлой ночью не был уверен на 100%, что мне нужно выбрать. После семи лет в «Юте» я решил присоединиться к «Бостону», — цитирует Хэйуорда theplayerstribune.com.

Хэйуорд в прошедшем сезоне провел 73 матча в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем по 21,9 очка за игру. В плей-офф он сыграл 11 встреч, набирая 24,1 очка за матч.
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