Форвард клуба НБА «Юта» Гордон Хэйуорд заявил, что переходит в «Бостон»
МОСКВА, 5 июл —
Р-Спорт. Форвард клуба НБА «Юта» Гордон Хэйуорд заявил, что продолжит карьеру в «Бостоне», сообщает Франс Пресс.
Хэйуорд станет игроком «Бостона» на правах свободного агента.
«Я провел три интереснейших встречи, проведя переговоры с «Майами», «Бостоном» и «Ютой». Каждая встреча оставила у меня ощущение, что это подходящая команда. Даже прошлой ночью не был уверен на 100%, что мне нужно выбрать. После семи лет в «Юте» я решил присоединиться к «Бостону», — цитирует Хэйуорда theplayerstribune.com.
Хэйуорд в прошедшем сезоне провел 73 матча в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем по 21,9 очка за игру. В
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