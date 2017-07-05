Форвард клуба НБА «Юта» Гордон Хэйуорд заявил, что переходит в «Бостон»

Хэйуорд станет игроком «Бостона» на правах свободного агента.

«Я провел три интереснейших встречи, проведя переговоры с «Майами», «Бостоном» и «Ютой». Каждая встреча оставила у меня ощущение, что это подходящая команда. Даже прошлой ночью не был уверен на 100%, что мне нужно выбрать. После семи лет в «Юте» я решил присоединиться к «Бостону», — цитирует Хэйуорда theplayerstribune.com.