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5 июля 2017, 7:35 | Баскетбол: НБА | ТАСС

Клуб НБА «Майами» объявил об уходе Боша из-за проблем со здоровьем

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион и форвард «Майами Хит» Крис Бош завершил карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в связи с проблемами со здоровьем. Об этом сообщается на сайте команды.

33-летний Крис Бош <nobr>из-за </nobr>обнаружившихся проблем со свертываемостью крови не выходил на площадку с февраля 2016 года. Увеличить
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Первый номер, под которым выходил Бош в составе «Майами», будет навсегда закреплен за игроком и выведен из обращения. 33-летний Бош из-за обнаружившихся проблем со свертываемостью крови не выходил на площадку с февраля 2016 года.

Ранее НБА и профсоюз игроков лиги пришли к заключению, что заболевание Боша не позволяет ему продолжить карьеру. Это решение позволит «Майами» списать зарплату Боша в $52 млн за следующие два сезона из платежной ведомости после расторжения контракта. Значительная часть этой суммы покрывается страховкой.

В сезоне-2015/16 Бош провел 53 матча, в которых в среднем набирал по 19,1 очка за игру.

Бош является двукратным чемпионом НБА (2012, 2013), 11 раз приглашался на Матч всех звезд НБА (2006−2016). Вместе со сборной США выигрывал золото Олимпийских игр 2008 года и бронзу чемпионата мира — 2006.
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