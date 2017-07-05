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5 июля 2017, 1:02 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Майами» подтвердил уход Боша и навсегда закрепил за ним 1-й номер

«Майами Хит» официально объявил об уходе форварда Криса Боша, который не сможет продолжить карьеру из-за болезни.

«Хит» освободит $ 52 млн, которые Бош должен был получить за следующие два сезона. Первый номер, который принадлежал Крису, больше не будет использоваться в клубе.

В регулярном сезоне — 2015/16 Бош принял участие в 53 матчах. Он проводил на паркете по 33,5 минуты, набирал по 19,1 очка, собирал по 7,4 подбора и отдавал по 2,4 передачи в среднем за игру. Последний сезон ему пришлось пропустить.
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