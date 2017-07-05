«Майами» подтвердил уход Боша и навсегда закрепил за ним 1-й номер

«Хит» освободит $ 52 млн, которые Бош должен был получить за следующие два сезона. Первый номер, который принадлежал Крису, больше не будет использоваться в клубе.



В регулярном сезоне — 2015/16 Бош принял участие в 53 матчах. Он проводил на паркете по 33,5 минуты, набирал по 19,1 очка, собирал по 7,4 подбора и отдавал по 2,4 передачи в среднем за игру. Последний сезон ему пришлось пропустить.